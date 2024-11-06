Vietnam'da Yak-130 Savaş Uçağı Düştü
Vietnam Savunma Bakanlığı, Binh Dinh eyaletinde Rus yapımı Yak-130 hafif savaş eğitim uçağının düştüğünü ve paraşütle atlayan iki pilotun kayıp olduğunu açıkladı.
VİETNAM'da Hava Kuvvetleri'ne ait Yak-130 savaş eğitim uçağı düştü.
Vietnam Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Binh Dinh eyaletinin merkezinde Rus yapımı Yak-130 hafif savaş eğitim uçağının düştüğü bildirildi. Uçak düşerken paraşütle atlayan iki hava kuvvetleri pilotunun da kayıp olduğu bilgisi aktarıldı.