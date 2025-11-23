Vietnam'da Sel Felaketi: 90 Ölü

VİETNAM'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 90'a ulaştığı bildirildi.

Vietnam Tarım ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Afet Önleme ve Kontrol Dairesi'nden yapılan açıklamada, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a yükseldiği belirtildi. Açıklamada, kayıp 12 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve 1154 evin hasar gördüğü kaydedildi.