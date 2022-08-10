Veganlardan tepki çeken eylem! Marketi basıp reyondaki bütün sütleri yere döktüler

İngiltere'de bir vegan topluluğu markete girip reyonlardaki sütleri yere dökmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vegan grubun "Hayvan sömürüsüne son" söylemlerine karşılık diğer insanlar "Bu ne israf" diyerek gruba tepki gösterdi.