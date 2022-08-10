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Veganlardan tepki çeken eylem! Marketi basıp reyondaki bütün sütleri yere döktüler

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İngiltere'de bir vegan topluluğu markete girip reyonlardaki sütleri yere dökmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vegan grubun "Hayvan sömürüsüne son" söylemlerine karşılık diğer insanlar "Bu ne israf" diyerek gruba tepki gösterdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da vegan grubun markete girip sergilediği hareket görenleri bir hayli şaşırttı.

"HAYVAN SÖMÜRÜSÜNE SON"

Vegan grup süt şişelerinin kapaklarını açıp sütleri yere dökerek eylem yaptı. Grup üyeleri "Hayvan sömürüsüne son" dedi.

"BU NE İSRAF"

Bunun üzerine marketteki kişilerden hemen karşılık geldi. "Bu ne israf?" "Yerleri temizleyecek işçilerin suçu ne" ifadesi yer aldı. Öte yandan marketteki güvenlik görevlileri eylemcilere müdahale edip marketten uzaklaştırdı.

Haberler.com / Miray Kaya - Dünya

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Yorumlar (5)

Bilir Kişi:

Gideceksin, veganlar ot falan yerken alacan ellerinden yiyemezsiniz kardeşim bunlarda canlı diyeceksin. Tövbe yarabbi. Vallahi dayaklıklar!

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SERKAN:

Veganlar o zaman sizde ot yemeyin onlar da canlı

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mahalle sakini:

Bunlar hiç dayak yememiş anlaşılan.

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