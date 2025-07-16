Vancouver Havalimanı'nda Özel Uçak Kaçırıldı, Hava Sahası Kapatıldı

Vancouver Havalimanı'nda Özel Uçak Kaçırıldı, Hava Sahası Kapatıldı
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Kanada'nın Vancouver kentindeki uluslararası havalimanında kaçırılan özel bir uçak nedeniyle hava sahası geçici olarak kapatıldı. Olayda bir kişi gözaltına alındı.

KANADA'nın Vancouver kentindeki uluslararası havalimanında özel bir uçağın kaçırılması nedeniyle hava sahası geçici olarak kapatıldı.

Kanada'da polis, Vancouver kentindeki uluslararası havalimanında özel bir uçağın kaçırılması nedeniyle hava sahasının geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Açıklamada, küçük bir yolcu uçağının Vancouver Uluslararası Havalimanı'na indiği ve uçaktaki bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Havalimanı yetkilileri ise olay nedeniyle uçak iniş ve kalkışlarının 39 dakika boyunca durdurulduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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