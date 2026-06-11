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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: İsrail Başbakanı Netanyahu bazı konularda yanılıyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: İsrail Başbakanı Netanyahu bazı konularda yanılıyor
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bazı konularda yanıldığını söyledi ve iki ülkenin zaman zaman uyuşmayan çıkarları olabileceğini belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bazı konularda yanıldığını belirterek, "İsrail ile kimi zaman uyuşmayan çıkarlarımız var" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Amerikan basınına gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. ABD ile İsrail'in yakın ortaklar olduğunu kaydeden Vance, "Ancak bazı zamanlar uyuşan, bazı zamanlar ise uyuşmayan çıkarlarımız var" dedi.

Vance, Netanyahu'yu 'ülkesinin çıkarlarını agresifçe savunan bir lider' olarak niteleyerek, Trump'ın ise kendi çıkarları konusunda net olduğunu söyledi. Netanyahu'nun İran konusunda ABD ile ilişkilerine yaklaşımında hata yapıp yapmadığı sorusuna Vance, "Elbette, bazı konularda yanıldı" cevabını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMahperi Özçiçek:

tamam işte böyle olmalı iki ülke de kendi çıkarlarını düşünsün bari birbirleriyle açık konuşuyorlar iyi haber bu aslında

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Haber YorumlarıNeşe Ulusu:

doğru söylüyo vance ama netanyahu da ülkesinin çıkarlarını koruyo ya işte herkes bunu yapıyo ama biraz daha barışçıl olabilirler belki

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Haber YorumlarıMutlu Abbas:

ya bu ne böyle amerikalılar kendi müttefiklerine karşı çıkıyo ama biz türkiye olunca birbirini tutuyolar avrupada böyle mi oluyo

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