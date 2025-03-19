Zelenskiy'den kısmi ateşkes kararına ilk yorum

Savaşta kısmi ateşkes kararına Zelenskiy'den itiraz
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
Hopa Belediyesi, İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasını belediye binasına astı

İşte İmamoğlu'nun iptal edilen diploması
Ekrem İmamoğlu'ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama

Kararın ardından İmamoğlu'ndan zehir zemberek ilk açıklama

Uzayda mahsur kalan astronotlar ABD'ye döndü

Uzayda mahsur kalan astronotlar ABD'ye döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda dokuz aydır mahsur kalan iki astronot, SpaceX'in Dragon kapsülü ile dünyaya döndü. Astronotların, Florida açıklarına iniş yaptığı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, uzayda mahsur kalan iki astronotun dünyaya geri getirilmesi için ABD'li iş insanı Elon Musk'ı görevlendirmesinin ardından sıcak bir gelişme yaşandı.

DÜNYAYA İNDİLER

Yaklaşık 9 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan ve dünyaya dönmek üzere SpaceX'in Dragon kapsülü ile istasyondan ayrılan iki astronot Florida açıklarına iniş yaptı.

NE OLMUŞTU?

Butch Wilmore ve Suni Williams, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti.

Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA, kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

Kaynak: AA / Dünya
img

Galatasaray'a servet kazandıracak
img

1 milyar 224 milyon lira hesaplarda
img

Önder'in Meclis'teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırrı Süreyya Önder'in Meclis'teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba

Önder'in Meclis'teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba
İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçesi

İşte iptal kararının ardında yatan neden
Erdoğan'ın 'Görevinizi yapın' talimatı sonrası harekete geçen ekiplere böyle karşı koydular

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basan ekiplere böyle direndiler
Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor

Teklif Şara'dan geldi! Türkiye'den çok konuşulacak Suriye hamlesi
Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürüldü

Ünlü sunucu polis eşliğinde ifadeye götürüldü! İlk açıklama geldi
Şamil Tayyar'dan İmamoğlu yorumu: 101. madde değiştirilebilir

İptal kararı sonrası bir maddeye dikkat çekti: Değiştirilebilir

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.