Uzayda mahsur kalan astronotlar ABD'ye döndü
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda dokuz aydır mahsur kalan iki astronot, SpaceX'in Dragon kapsülü ile dünyaya döndü. Astronotların, Florida açıklarına iniş yaptığı açıklandı.
ABD Başkanı Donald Trump, uzayda mahsur kalan iki astronotun dünyaya geri getirilmesi için ABD'li iş insanı Elon Musk'ı görevlendirmesinin ardından sıcak bir gelişme yaşandı.
DÜNYAYA İNDİLER
Yaklaşık 9 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan ve dünyaya dönmek üzere SpaceX'in Dragon kapsülü ile istasyondan ayrılan iki astronot Florida açıklarına iniş yaptı.
NE OLMUŞTU?
Butch Wilmore ve Suni Williams, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti.
Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA, kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.