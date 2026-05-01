Usta Oyuncu Mehmet Özgür: Özel Tiyatro Yapmak Çok Zordur, Erdem İşidir

(NÜRNBERG) – Almanya'nın Nürnberg kentinde OKM tarafından düzenlenen tiyatro festivaline onur konuğu olarak katılan oyuncu ve sanat yönetmeni Mehmet Özgür, özel tiyatro yapmanın büyük özveri gerektirdiğini belirterek, "Tiyatro yapmak çok zordur, erdem işidir" dedi. OKM'nin yaklaşık 30 yıllık geçmişine ve kültürel katkısına dikkat çeken Özgür, hem gençlere hem de yerel destekçilere tiyatroya sahip çıkma çağrısında bulundu.

Almanya'nın Nürnberg kentinde faaliyet gösteren Objektif Kültür Merkezi (OKM) tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen tiyatro festivaline onur konuğu olarak katılan oyuncu ve tiyatro sanat yönetmeni Mehmet Özgür, festival öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

OKM'nin uzun yıllardır büyük özveriyle ayakta tutulduğunu belirten Özgür, özel tiyatro yapmanın zorluklarına dikkat çekti. Türkiye'de özel tiyatronun zaten zor koşullarda sürdürüldüğünü ifade eden Özgür, "Burada bu işi yapmak üç kat daha zor. Buna rağmen bu sahneyi ayakta tutmaları büyük emek ve sabır gerektiriyor" dedi. Festival düzenlemenin de başlı başına zorlu bir süreç olduğunu vurgulayan Özgür, tüm güçlüklerine rağmen etkinliğin ikinci kez gerçekleştirilmesini önemli bulduğunu söyledi. "Bizim katkımız küçük olabilir ama bu emeğe bir damla faydamız oluyorsa ne mutlu bize" diye konuştu.

"Tiyatro yapmak çok zordur, erdem işidir" diyen Özgür, bölgede yaşayan gençlere de çağrıda bulunarak tiyatroya ilgi duyanların OKM'ye destek vermesi gerektiğini ifade etti. Özgür, "Belki de geleceğin oyuncuları burada yetişecek. Bu kurum dilimizi, kültürümüzü ve sanat anlayışımızı temsil ediyor" dedi. Ayrıca iş insanları ve yerel yöneticilere de destek çağrısında bulundu."

OKM Başkanı Cihan Kente ise, merkezin yaklaşık 30 yıla yaklaşan bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, Mehmet Özgür'ün bu süreçte önemli katkılar sunduğunu söyledi. Kente, "Ne zaman zor durumda kalsak yanımızda oldu, bize umut verdi. Her festivalde bizimle birlikte olmaya devam ediyor" dedi. Tiyatroya çocuk yaşta başladığını ve bugün OKM başkanlığını yürüttüğünü ifade eden Kente, bu süreçte Mehmet Özgür'ün her aşamaya tanıklık ettiğini dile getirdi. Kente, Festival kapsamında usta oyuncu Selçuk Yöntem' e Onur Ödülü verileceğini belirtti.

OKM Sanat Yönetmeni Ertuğrul Karakaya da festivale katılan tüm konukların kendileri için çok değerli olduğunu ifade ederek, Mehmet Özgür'ün kurum için ayrı bir yere sahip olduğunu vurguladı. Karakaya, "OKM'nin kuruluş sürecinden itibaren her zaman yanımızda oldu. Ne zaman destek istesek tereddüt etmeden geldi. Bu tiyatronun her köşesinde emeği var. Kendisini örnek aldığımız bir ustadır" dedi.

