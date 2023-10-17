Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği'ne saldırı
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İsrail'in yüzlerce Filistinliyi katlettiği Gazze'deki hastane saldırısı sonrası Arap ülkelerinde sinirler gerildi. Ürdün'de sokağa dökülen halk Amman kentindeki İsrail büyükelçiliğine saldırdı.
Ürdün'ün başkenti Amman'da vatandaşlar sokağa çıkarak İsrail büyükelçiliğine saldırdı.
Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, abluka altındaki kentte bir hastaneyi vurdu. Acı olayda yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti.
İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİNE SALDIRDILAR
Kanlı saldırı sonrası İslam ülkelerinde sinirler gerildi. Ürdün'de sokağa çıkan halk, başkent Amman'daki İsrail büyükelçiliğine saldırdı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kalabalığın bazı yerleri ateşe verdiği görüldü.