UNRWA Genel Komiseri Cenevre Sözleşmesi'ni Eleştirdi

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Cenevre Sözleşmesi'nin 75. Yıl dönümü sebebiyle yayınladığı mesajında, "Cenevre Sözleşmelerine taraf olan üye devletler, çatışmanın taraflarının her koşulda bunlara saygı göstermesini sağlama sorumluluklarını yerine getirmede başarısız oldular" ifadelerine yer verdi.

Philippe Lazzarini, 12 Ağustos 1949 yılında imzalanan ve 1950 yılında yürürlüğe giren Cenevre Sözleşmesi'nin 75. Yıl dönümü sebebiyle yayınladığı mesajında, "75 yıl önce bugün, Cenevre Sözleşmeleri savaş zamanlarında sivilleri korumak için yürürlüğe kondu. Bunlar, savaşların ve çatışmaların insanlık üzerindeki yıkıcı etkisini sınırlandırmayı amaçlayan evrensel Savaş kurallarıdır. Hepimizin üzerinde hemfikir olduğu bir dizi kural, ama öyle mi? Geçtiğimiz 10 ay içinde bu kurallar Gazze'de İsrail Kuvvetleri ve Hamas dahil Filistinli silahlı gruplar tarafından her gün açıkça ihlal edildi. Daha da endişe verici olanı, Cenevre Sözleşmelerine taraf olan Üye Devletler, sözleşmelere saygı gösterme ve çatışmanın taraflarının her koşulda sözleşmelere riayet etmelerini sağlama sorumluluklarını yerine getirmemişlerdir. Sözleşmelerde yer alan ortak değerlerimiz ve ortak insanlığımız tehlikededir. Bu değerleri yeniden tesis etmenin, Sözleşmelere yeniden bağlılık göstermenin zamanı gelmiştir. Bunlar uluslararası insancıl hukukun pusulasıdır. Temel ilkeler hala geçerlidir. Siviller, kadınlar, çocuklar ve tutuklular korunmalıdır. Okullar, hastaneler, evler, BM personeli, tesisler ve operasyonlar korunmalıdır" dedi.