Haberler

Umman'da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı

Umman'daki Salalah Limanı'na saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda limandaki petrol depolarının hedef alındığı açıklandı.

Umman'ın güneyinde yer alan stratejik Salalah Limanı, bugün düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hedefi

LİMANDAKİ PETROL DEPOLARI VURULDU

Saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, saldırının doğrudan liman sahasındaki petrol depolama tanklarını hedef aldığı ve isabet alan tanklarda yangın çıktığı belirtildi.

Olay sonrası limandaki tüm operasyonlar güvenlik gerekçesiyle durdurulurken, bölgeden yoğun dumanlar yükseldiği görüldü. Yetkililer, saldırıda tesislerde büyük çaplı maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
