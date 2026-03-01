Haberler

Umman açıklarında petrol tankerine saldırı

Umman açıklarında petrol tankerine saldırı
Güncelleme:
Umman'ın Hasab Limanı açıklarında Palau bayraklı bir petrol tankerine saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi yaralandı ve tüm mürettebat tahliye edildi.

UMMAN'ın Hasab Limanı açıklarında, Palau bayraklı bir petrol tankerinin saldırıya uğradığı bildirildi.

Umman Deniz Güvenliği Merkezi, sanal medya medya hesabından yaptığı açıklamada, Musandam kentinin Hasab Limanı yakınlarında, Palau bayraklı bir petrol tankerinin saldırıya uğradığını duyurdu. Açıklamada, gemideki 20 mürettebattan tamamının tahliye edildiği ve 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Mürettebattan 15 kişinin Hindistan, 5 kişinin ise İran vatandaşı olduğu kaydedildi.

