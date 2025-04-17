Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Savunma Süresini Uzattı

ULUSLARARASI Adalet Divanı, Gazze'de soykırım işlediği gerekçesiyle Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davada, İsrail'in savunma dilekçesini sunma süresini uzattı.

Uluslararası Adalet Divanı'ndan (UAD) yapılan açıklamaya göre, daha önce 28 Temmuz 2025 olarak belirlenen İsrail'in cevap dilekçesini sunma süresi, bu ülkenin talebi üzerine 12 Ocak 2026'ya kadar uzatıldı. UAD'nin süre uzatımını onayladığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in 12 Ocak 2026 tarihine kadar Gazze'deki soykırımla ilgili savunma dilekçesini Divan'a sunması gerektiği bildirildi.