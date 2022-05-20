Ülkeyi karıştıran olay! Arabada cinsel ilişkiye girdiler, kendilerini uyaran polisi ezip geçtiler - Haberler

Bangkok'ta yol kenarına park eden araçtaki çift, etraflarına aldırmadan cinsel ilişkiye girmeye başladı. Çevredekilerin şikayeti üzerine arabaya yaklaşıp çifti uyarmak isteyen polis, sürücünün hamlesiyle neye uğradığını şaşırdı.

"SEN BİZE KARIŞAMAZSIN"

Çevredeki görgü tanıklarının ifadesine göre, polis dönerek "Sen bize karışamazsın" diyen araç sürücüsü, polisin üzerine doğru sürmeye başladı. Polis arabanın altında kalırken, araç da hızla bölgeden uzaklaştı.

PLAKASINI ALDILAR

Arabanın plakası alınırken, polisler de arkadaşlarını ezenleri bulmak için güvenlik kameralarını izledi. Ekipler, çifti yakalamak için çalışma başlattı. Çiftin yakalanması durumunda hapis cezası alması bekleniyor.