Ülkeyi karıştıran olay! Arabada cinsel ilişkiye girdiler, kendilerini uyaran polisi ezip geçtiler - Haberler

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Ülkeyi karıştıran olay! Arabada cinsel ilişkiye girdiler, kendilerini uyaran polisi ezip geçtiler

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Ülkeyi karıştıran olay! Arabada cinsel ilişkiye girdiler, kendilerini uyaran polisi ezip geçtiler

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta maskeli bir çift cadde kenarına park ettikleri araçlarında cinsel ilişkiye girdi. Bu sırada bir polis, çifti uyarmak için arabaya yaklaştı. Fakat erkek olan sürücü, gaza basıp polisi de altına aldıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Bangkok'ta yol kenarına park eden araçtaki çift, etraflarına aldırmadan cinsel ilişkiye girmeye başladı. Çevredekilerin şikayeti üzerine arabaya yaklaşıp çifti uyarmak isteyen polis, sürücünün hamlesiyle neye uğradığını şaşırdı.

"SEN BİZE KARIŞAMAZSIN"

Çevredeki görgü tanıklarının ifadesine göre, polis dönerek "Sen bize karışamazsın" diyen araç sürücüsü, polisin üzerine doğru sürmeye başladı. Polis arabanın altında kalırken, araç da hızla bölgeden uzaklaştı.

PLAKASINI ALDILAR

Arabanın plakası alınırken, polisler de arkadaşlarını ezenleri bulmak için güvenlik kameralarını izledi. Ekipler, çifti yakalamak için çalışma başlattı. Çiftin yakalanması durumunda hapis cezası alması bekleniyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cinsel İlişki, Tayland, Dünya, Haberler

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