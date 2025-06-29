Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı

Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı
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Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı
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Rusya-Ukrayna savaşı 3 yıldan fazla süredir devam ederken cephe hattında kaydedilen bir video ses getirdi. Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı. Tuvalet drone tarafından füzeyle vurulurken o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Rusya ile Ukrayna arasında 2022'de başlayan savaş, üçüncü yılını geride bırakırken cephe hattında kaydedilen bir görüntü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ukrayna ordusuna ait kamikaze drone, Rus askerini hiç beklemediği bir anda hedef aldı.

Olay, cephe hattına yakın bir bölgede bulunan taşınabilir tuvalette yaşandı. Kayda alınan görüntülerde, tuvalete giren bir Rus askerinin Ukrayna'ya ait kamikaze drone tarafından takip edildiği ve saniyeler içinde tuvaletin füze ile vurulduğu görüldü.

Saldırı anı drone kamerasına saniye saniye yansırken, ortaya çıkan görüntüler hem savaşın geldiği noktayı hem de teknolojinin çatışmalarda nasıl kullanıldığını gözler önüne serdi. Ukrayna basınında paylaşılan videoya

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

sicrken bile rahat yok

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Haber YorumlarıFerdi Kerim:

ne dünyalara kaldık be, tuvaletini yaparken bile izleniyorsun, son tuvaletin canlı yayınlanıyor

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Haber YorumlarıYakup Başaran:

Putin buna cevap verecektir.Ukrayna d askerlere tuvalet yasağı getirin…

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Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

avrupa ve nato destekliyor. Rusya çok zor başa çıkıyor çin hala yardım etmiş değil çok acı

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Haber Yorumlarıbirlitresu:

Nerde bu insanlık bu nasıl bir görüntü bari adam ihtiyacını giderseydi

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