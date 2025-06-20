Ukrayna ve Rusya arasında yeni esir takası gerçekleşti

UKRAYNA ve Rusya arasında esir takası gerçekleştiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Haziran'da İstanbul'da yapılan ikinci tur müzakereler sırasında varılan anlaşmalar uyarınca bugün Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir esir takası yapıldığını duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Rusya-Ukrayna arasında 2 Haziran'da İstanbul'da varılan mutabakata uygun olarak, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan bir grup Rus askeri teslim alındı. Buna karşılık bir grup Ukrayna askeri teslim edildi" ifadesine yer verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanlarımızı geri getiren herkese minnettarım. Herkesi geri getirene kadar değişimlerin devam etmesini sağlamak için çalışıyoruz" dedi.