Zelenskiy: Rusya bir haftada yaklaşık 1750 İHA, 1530 güdümlü bomba ve 39 füze ile saldırdı
Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, son bir haftada Rus ordusunun ülkesine düzenlediği hava saldırıları hakkında bilgi vererek, 1750 insansız hava aracı, 1530 güdümlü bomba ve 39 füze kullanıldığını duyurdu. Saldırılarda sivil ve enerji altyapısının hedef alındığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın son bir haftada ülkesine düzenlediği hava saldırıları hakkında açıklamada bulundu. Rus ordusunun bu süre içinde gerçekleştirdiği saldırılarda yaklaşık 1750 insansız hava aracı (İHA),1530 güdümlü bomba ve 39 füze kullandığını belirten Zelenskiy, saldırılarda sivil ve enerji altyapısının hedef alındığını kaydetti. Zelenskiy, Rusya'ya yönelik baskıların artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün, bu unsurların her biri hakkında Avrupalı müttefiklerimizle görüşmeler yapılacak" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
