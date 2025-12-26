Haberler

Ukrayna, Rus Petrol Rafinerisini Vurdu

Güncelleme:
Ukrayna ordusu, İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleri ile Rusya'nın Novoşaktinsk petrol rafinerisini vurduğunu açıkladı. Başkan Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın temsilcileriyle savaşın sona erdirilmesine yönelik olumlu bir görüşme gerçekleştirdi.

(ANKARA) – Ukrayna ordusu, İngiliz yapımı Storm Shadow füzelerini kullanarak Rusya topraklarındaki bir petrol rafinerisini hedef aldığını açıkladı. Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileriyle savaşın sona erdirilmesine yönelik "çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini" bildirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, füzelerin Novoşaktinsk rafinerisini vurduğunu ve "tesiste çok sayıda patlamanın kaydedildiğini" duyurdu. Ukrayna daha önce de İngiliz füzelerini Rusya içindeki hedeflere yönelik saldırılarda kullanmıştı.

Ordu açıklamasında, Novoşaktinsk tesisinin güney Rusya'daki ana petrol ürünleri tedarikçilerinden biri olduğu vurgulanarak, tesisin "doğrudan Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerine ikmal sağlanmasında rol aldığı" ifade edildi. Ukrayna basını, rafinerinin Rusya'nın "gölge filosuna" ait bir şirketin olduğunu iddia etti.

Zelenski, Trump'ın temsilcileriyle görüştü

Sahanın hareketlendiği anlarda diplomatik trafik de yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile "savaşın nasıl sona erdirilebileceği üzerine" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zelenski, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Gerçekten iyi bir görüşmeydi: Birçok detay ve iyi fikirler konuşuldu" ifadelerini kullandı. Görüşmenin içeriğine dair "Gerçek barışı nasıl daha da yakınlaştırabileceğimize dair yeni fikirler mevcut. Bu fikirler formatlar, toplantılar ve kesinlikle zaman çizelgesiyle ilgili" değerlendirmesinde bulunan Ukrayna Lideri, Kushner ve Witkoff'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA / Dünya
