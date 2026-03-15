Ukrayna Rus gemisini böyle imha etmiş
Yıllardır devam eden Rusya-Ukrayna savaşında sıcak günler yaşanıyor. Ukrayna insansız hava aracının Rus yapımı Raptor sınıfı devriye botunu imha ettiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Ukrayna ile Rusya arasındaki yıpratma savaşı dördüncü yılını geride bırakırken, denizdeki stratejik hamleler hız kesmeden devam ediyor.
Son olarak Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının (İHA), Kırım açıklarında Rus donanmasına ait Raptor sınıfı yüksek süratli devriye botunu vurduğu bildirildi.
O ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Ukrayna'nın Rus gemisine saldırdığı anların görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde gemide meydana gelen patlama yer aldı.