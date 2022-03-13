Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya saflarında savaşmak isteyen gönüllülere seslendi: Hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız - Haberler

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya saflarında savaşmak isteyen gönüllülere seslendi: Hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız

İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rusya safında savaşmak isteyen gönüllü vatandaşlara seslenerek, "Eğer hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rusya saflarında gönüllü olarak savaşa katılmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarına seslendi.

"PARAYA YA DA BAŞKA BİR ŞEYE DEĞMEZ"

Kuleba, Rusya'nın yanında yer almak isteyen yabancı ülke vatandaşlarının uluslararası arenada savaş suçlusu sayılacağına dikkat çekerek, "Rusya, Ukrayna karşısında agresif bir savaş sergiliyor. Rus ordusu saflarına katılmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarını uyarıyorum bunu yapmayın. Biz uluslararası mahkemelerde dava açtık. Eğer hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız. Paraya ya da başka bir şeye de değmez" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya saflarında savaşmak isteyen gönüllülere seslendi: Hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız

İhlas Haber Ajansı / Dünya

Togo Cumhuriyeti, Dmitro Kuleb, Rusya, Savaş, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Ne diyorsun?:

Haddi ordan.. Savaş bu suçlusu asker olmaz ama mesela. Sen olabilirsin.

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