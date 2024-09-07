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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya karşı uzun menzilli silah kullanımını savundu

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Almanya'da bulunan Ramstein Hava Üssü'nde Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya'ya karşı uzun menzilli silah kullanımının önemini vurguladı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Almanya'da bulunan Ramstein Hava Üssü'nde Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısında katıldı. Burada konuşma yapan Zelenski, uzun menzilli silahların kullanım kabiliyetine Rus topraklarında da sahip olmaları gerektiğini savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaptığı açıklamada, "Her biriniz, bir askerin cephede sadece ülkesine ve ettiği yemine bağlılığının değil, aynı zamanda yeterli silah tedarikinin de önemli olduğunu bilmesinin ne kadar önemli olduğunun farkındasınızdır. Bu nedenle açıklanan her destek paketinin gecikmeksizin savaş alanında uygulamaya konulması önemlidir. Dünya, Rus terörünün sonuç vermemesini sağlamak için yeterli hava savunma sistemine sahiptir. Sizi hava savunması konusunda bizimle birlikte daha aktif olmaya çağırıyorum. Şimdi uzun menzilli politikanızın değişmediğini duyuyoruz, ancak ATACMS, Storm Shadows ve Scalps'ta değişiklikler görüyoruz. Bu, Kırım da dahil olmak üzere Rusya tarafından işgal edilen topraklarımız için bile geçerli. Bu tür adımların atılmasının yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bu uzun menzilli kabiliyete sadece işgal altındaki Ukrayna topraklarında değil, aynı zamanda Rusya topraklarında da sahip olmamız gerekiyor ki Rusya barış arayışına motive olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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