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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus askeri uçağının düşürüldüğünü açıkladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Odessa bölgesinde bir Rus askeri uçağının düşürüldüğünü ve hava savunmalarını güçlendireceklerini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, dün gece yaptığı açıklamada Odessa bölgesinde bir Rus askeri uçağının düşürüldüğünü, özellikle Odessa bölgesindeki hava savunmalarını güçlendireceklerini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Karadeniz'deki Zmiinyi Adası (Yılan Adası) bölgesinde bir Rus askeri uçağının düşürüldüğünü belirterek, "Gökyüzü savunucularımıza minnettarım. Daha bugün Karadeniz'deki Zmiinyi Adası bölgesinde bir Rus uçağı düşürüldü. Uçak Odesa bölgesini vurmaya çalışıyordu. Teröristler için bir eksi daha. Biz teröristleri 'eksiltmeye' devam edeceğiz. Özellikle Odesa bölgesinde hava savunmamızı güçlendiriyoruz. Yavaş yavaş. Ama somut olarak. Yardım eden her ülkeye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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