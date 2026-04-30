Ukrayna'dan Rus petrol tesisine dron saldırısı

UKRAYNA'nın, Rusya'nın Perm şehri yakınlarındaki bir petrol tesisini insansız hava araçlarıyla vurduğu bildirildi.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), insansız hava araçlarının (İHA) Rusya'nın Perm kenti yakınlarındaki bir petrol rafinerisini vurduğunu açıkladı. Bunun, bölgedeki petrol tesislerine yönelik art arda ikinci saldırı olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı