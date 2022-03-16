Ukrayna'dan Çernobil uyarısı: Eğer soğutma sistemi durursa, yeni bir Fukuşima yaşanır

Rusya ile Ukrayna arasındaki yaşanan savaşın 21. gününe girilirken Çernobil'den korkutucu haberler geldi. Çernobil yakınındaki Slavutych kentininBelediye Başkanı olan Yuri Fomichev santral hakkında yaptığı açıklamada "Eğer soğutma sistemi durursa, kısa bir süreliğine de olsa yeni bir Fukuşima yaşanır" şeklinde konuştu.

100 ÇALIŞAN RUS ASKERLERİ TARAFINDAN REHİN TUTULUYOR

Yaptığı açıklamaların devamında nükleer santral baskını sonrası 100 çalışanın Rus askerleri tarafından rehin alındığını belirten Yuri Fomcihev, "Bölgede gıda ve akaryakıt krizi yaşanıyor. Bununla birlikte acil durum jeneratörleri de duracak ve Çernobil'in güvenlik sistemleri de durabilir" ifadelerine yer verdi.

SOĞUTMA SİSTEMİ DURURSA YENİ BİR FUKUŞİMA YAŞANIR

Dış basına verdiği açıklamaların devamında durumun kritik olduğunu vurgulayan Fomcihev, "Nükleer santralden çıkan nükleer atıklar düzenli olarak soğutulmalıdır yoksa radyasyon sızıntısı meydana gelir. Eğer soğutma sistemi durursa, kısa bir süreliğine de olsa yeni bir Fukuşima yaşanır" dedi.