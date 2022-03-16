Ukrayna'daki savaştan kaçan 18 yaşındaki genç kız, Almanya'da toplu tecavüze uğradı - Haberler

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Ukrayna'daki savaştan kaçan 18 yaşındaki genç kız, Almanya'da toplu tecavüze uğradı

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Dünya
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Ukrayna'daki savaştan kaçan 18 yaşındaki genç kız, Almanya'da toplu tecavüze uğradı

Rus işgalinden kaçarak Almanya'ya sığınan 18 yaşındaki Ukraynalı bir kadın, Iraklı ve Nijeryalı iki mültecinin tecavüzüne uğradı. Talihsiz kadının yaşadığı korkunç olayın ardından Polonya'ya kaçtığı ortaya çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 21'inci gününde de sürerken, ülkeden kaçanların yaşadığı insanlık dramı da her gün uluslararası kamuoyunda gündem olmaya devam ediyor. Ukrayna'daki bombalardan kaçarak Almanya'ya sığınan 18 yaşındaki Ukraynalı mültecinin, Irak ve Nijerya uyruklu iki kişinin tecavüzüne uğradığı iddia edildi.

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild'in haberine göre olay, Almanya'da mültecilerin konaklaması için kullanılan "Oscar Wilde" otel gemisinde yaşandı. Iraklı (37) ve Nijeryalı (26) iki mültecinin tecavüzüne uğrayan genç kadın ülke gündemine oturdu. 18 yaşındaki Ukraynalı kadının yaşadıklarının ardından 'kendini güvende hissetmediği için' Almanya'dan ayrıldığı ve Polonya'ya kaçtığı aktarıldı.

O SIRADA GEMİDE 25 KİŞİ DAHA VARDI

Tecavüz sırasında otel gemisinde yaklaşık 25 mültecinin de bulunduğu öne sürüldü. Düsseldorf savcılığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, polisin 6 Mart'ta meydana geldiği iddia edilen saldırıyla ilgili soruşturma başlattığını ve gözaltında kalan iki kişiyi tutukladığını doğruladı. Şüpheli olarak tanımlanan iki kişinin de Ukrayna ve Fas pasaportlarına sahip olduğu bildirildi.

3 MİLYONDAN FAZLA İNSAN EVLERİNİ TERK ETTİ

BM'ye göre, 24 Şubat'ta Rus işgalinin başlamasından bu yana, bir milyondan fazla çocuğun da yer aldığı üç milyondan fazla insan Ukrayna'dan Avrupa'daki diğer devletlere kaçtı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Almanya, Tecavüz, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (3)

Victoria Present.:

müslüman böyle bişey yapmaz kısaca o kişiler müslüman değildir. çoğumuz sözde müslümanız

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kadir demir:

İşte müslümanları bu yüzden istemiyor Avrupa.

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Omurilik Sarmsağı :

Hadi oradan İslam Düşmanı! İslam dininde tecavüzün cezası idam. Hem O tecavüzcülerin müslüman olduğunun garantisi mi var?

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