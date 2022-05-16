Ukrayna'da Harkov Valisi'nden bomba iddia: Ordumuz, Rusya sınırına ulaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'da Harkov Valisi'nden bomba iddia: Ordumuz, Rusya sınırına ulaştı

Haberler.com - Fazıl Anıl Kılıçlı - Dünya
 - Güncelleme:

Ukrayna'nın Harkov bölgesinin Valisi, Harkov'u koruyan Ukrayna askerlerinin Rusya sınırına dayandığını ifade etti. Reuters Haber Ajansı ise olayı henüz doğrulayamadıklarını açıkladı.

Ukrayna'nın Harkov Valisi Oleh Sinegubov, Telegram üzerinden 227. Müfreze'nin askerlerinin sınırdaki bir tabelayı tekrar diktiğini belirtti. Sinegubov, " Ukrayna'yı Rus işgalcilerden özgürleştirmek için hayatını riske atan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"BİRLİKTE ZAFERE"

Ukrayna Savunma Bakanlığı da müfrezenin sınıra ulaştığını belirtirken "Birlikte zafere" ifadesini kullandı.

REUTERS: TEYİT EDEMEDİK

Britanya merkezli haber ajansı Reuters, Sinegubov'un söylediklerini henüz teyit edemediklerini belirtti. Ajans kaç Ukrayna askerinin sınıra ulaştığını ve tam olarak nerede olduklarının bilinmediğini yazdı.

Eğer Ukrayna askerlerinin Rus sınırına ulaştığı doğrulanırsa, Kiev'in ülkenin kuzeyinde de Rus güçlerini geriye itmekte başarı sağlamaya başladığı görülecek. Batı istihbaratı, Rus ordusunun Donetsk'teki ilerlemesinin durduğunu belirtiyordu.

Haberler.com / Fazıl Anıl Kılıçlı - Dünya

Telegram, Ukrayna, Donetsk, Savaş, Rusya, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Halit:

harkov sanayi kentidir çok çok önemli bir kazanımdır rusya harap etmiştir ama kazanmak zaferdir kaybetseydi çok büyük kaybı olurdu

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title