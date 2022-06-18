Ukrayna buğdayı nasıl çıkartılacak?

Ukrayna limanlarının Rusya işgali altında olması sebebiyle ihraç edilemeyen buğdayın çıkartılması için bir teklif de Fransa'dan geldi. Ukrayna, Birleşmiş Milletler'in güvenlik konvoyu olmaksızın yaklaşık 400 adet mayının temizlenmesine yanaşmazken, Avrupa Birliği 13 Mayıs'ta 'Ray Genişliği' engeline rağmen buğdayın demiryoluyla taşınması planını açıklamıştı. Diğer yandan Rusya, Ukrayna'nın ürettiği buğdayın dünya pazarının yüzde 1'inden daha azına denk geldiğini belirtirken Türkiye ve İtalya BM planına destek verdiğini ifade etti.

UKRAYNA BUĞDAYI DÜNYADA KAÇ KİŞİYİ BESLİYOR?

Demirören Haber Ajansı / Dünya