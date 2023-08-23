İşte Prigojin'in sonunu getiren video! Kremlin'e böyle tehditler savurmuştu

Rus paralı asker grubu Wagner'in yöneticisi Yevgeniy Prigojin, Rusya-Ukrayna savaşında öldürülen ve kendi savaşçıları olduğunu iddia ettiği çok sayıda askerin cesetlerinin önünde bir video yayınlamış ve Rus askeri liderlerine küfürler etmişti. Prigojin'in o videosu, uçağının düşmesi sonrası yeniden gündem oldu.