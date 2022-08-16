Tüyleri diken diken eden video! "Hz. Hüseyin söyledi" diyen adam kendisini 3 el kurşunla öldürdü

Abbas Mousavi isimli şahsın kendisini vurduğu akılalmaz anlar, sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. "Hz. Hüseyin'i rüyamda gördüm, kendine 3 el sık bir şey olmayacak dedi" diyerek kendisini vuran Mousavi, kan kaybından can verdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre Hz. Muhammed'in torunlarından Hz. Hüseyin'i rüyasındagören Abbas Mousavi, "Bana dedi ki, 3 el kendine sık ve sana bir şey olmayacak" diyerek gittiği kent meydanında kendisine 3 el ateş etti.

KAN KAYBINDAN ÖLDÜ

Kendisine silahı doğrulttuğu anları da kayıt altına alan Abbas Mousavi, olayın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kan kaybından öldü.