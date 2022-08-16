Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tüyleri diken diken eden video! "Hz. Hüseyin söyledi" diyen adam kendisini 3 el kurşunla öldürdü

Dünya Haberleri

Abbas Mousavi isimli şahsın kendisini vurduğu akılalmaz anlar, sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. "Hz. Hüseyin'i rüyamda gördüm, kendine 3 el sık bir şey olmayacak dedi" diyerek kendisini vuran Mousavi, kan kaybından can verdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre Hz. Muhammed'in torunlarından Hz. Hüseyin'i rüyasındagören Abbas Mousavi, "Bana dedi ki, 3 el kendine sık ve sana bir şey olmayacak" diyerek gittiği kent meydanında kendisine 3 el ateş etti.

KAN KAYBINDAN ÖLDÜ

Kendisine silahı doğrulttuğu anları da kayıt altına alan Abbas Mousavi, olayın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kan kaybından öldü.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Hz Muhammed Hassas İçerik Dünya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

SMMM:

AHMAK ADAM.MÜSLÜMAN CAHİL OLMAZ.AMA BAKIYORSUNUZ ÇOK FAZLA CAHİL VAR.BUNDAN DOLAYI DA İNSANLAR BUNUN GİBİ CAHİLLERİ GÖRDÜKÇE İSLAMDAN UZAKLAŞIYOR.

Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
Mehmet :

3 el sık ölmezsin demiş. Bu 1 el sıktı. O yüzden de öldü.

Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title