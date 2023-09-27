Türkmenistan'da Bağımsızlık Günü Kutlamaları

Türkmenistan'da bağımsızlığın 32. yılı dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi. Törende, Türkmenistan liderine özel bir at hediye edildi.

Türkmenistan'da bağımsızlığın 32. yılı dolayısıyla askeri geçit töreni yapıldı.

Başkent Aşkabat'taki Devlet Tribünü Kompleksi'nde düzenlenen törene, Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un yanı sıra askeri ve kolluk kuvvetleri komutanları, Bakanlar Kurulu üyeleri, diplomatik temsilciler, televizyon ve gazetelerin genel yayın yönetmenleri, rektörler, yerel ve yabancı yayın kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Askeri geçit töreni, ülkenin milli marşının okunmasıyla başladı.

Bayraktar TB2'nin de aralarında yer aldığı Türkmenistan silahlı kuvvetleri envanterindeki bazı silahların sergilendiği törende, askerler yaptıkları gösteriyle alkış aldı.

Helikopterler ve savaş uçakları da tören alanı üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Geçit töreninde ünlü "Galkynyş" milli at binicilik grubu da yer aldı.

Törende, Türkmenistan liderine bağımsızlığın 32. yıl dönümü münasebetiyle Bakanlar Kurulu üyelerince 2020 doğumlu "Arkalı" isimli "Ahal Teke" atı hediye edildi.