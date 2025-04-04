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Türkiye'ye mesaj vermek için Suriye'ye saldıran İsrail'e Bakan Fidan'dan yanıt

Türkiye'ye mesaj vermek için Suriye'ye saldıran İsrail'e Bakan Fidan'dan yanıt
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İsrail ordusu; Şam, Hama ve Humus dahil 5 farklı noktayı vurdu. Saldırılarda siviller ölürken, Şam yönetimi Suriye'nin egemenliğinin açıkça ihlal edildiğini vurguladı. İsrailli yetkili ise, "Esas amacımız Türkiye'ye mesaj vermek." dedi. İsrail'in bu açıklamasına yanıt veren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Suriye'de İsrail ile karşı karşıya gelmek istemediğini ifade etti.

İsrail'in dün akşam Suriye'nin farklı noktalarına gerçekleştirdiği hava saldırılarında siviller hayatını kaybetti. Suriye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, saldırıları kınarken, "İsrail güçleri, uluslararası hukuku ve Suriye'nin egemenliğini açıkça ihlal ederek ülke genelinde 5 noktaya hava saldırısı düzenledi. Saldırı, Hama Askeri Havaalanı'nın neredeyse tamamen yıkılmasına, onlarca sivilin ve askeri personelin yaralanmasına yol açtı. Bu askeri gerilim, Suriye'yi istikrarsızlaştırmak ve Suriye halkının acılarını daha da ağırlaştırmak için kasıtlı bir girişimdir." ifadeleri kullanıldı.

Suriye'nin 14 yıllık iç savaştan sonra yeniden inşa çabası içinde olduğu bir dönemde tekrarlanan bu saldırıların, İsrail'in ülke içinde şiddeti normalleştirme ve toparlanma çabalarını baltalama yönündeki açık stratejisinin bir parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti, uluslararası toplumu kararlı bir duruş sergilemeye ve İsrail'in saldırganlığını durdurması, uluslararası hukuka saygı göstermesi ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesi yönünde baskı yapmaya çağırmaktadır. Ayrıca Birleşmiş Milletler ve ilgili tüm uluslararası kuruluşları bu gerilimi durdurmak ve daha fazla ihlali önlemek için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz." denildi.

DERA'DA 9 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in saldırılarına Dera Valiliği'nden de açıklama geldi. Açıklamada, "İsrail işgalcilerinin dün gece Dera'nın batısındaki Nava kenti ile Tasil kasabası arasında yer alan Cubeyliye Barajı civarındaki ormana yönelik saldırısı sonucu 9 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL SALDIRILARI ÜSTLENDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, ordunun Suriye'nin Hama, Humus, Şam ve civarındaki askeri altyapı tesislerini vurduğu ve ülkenin güneyindeki Dera'ya bağlı Tasil bölgesinde operasyon düzenlediği aktarıldı. Bazı silahlı şahısların Tasil'deki İsrail birliklerine ateş açtığı, birliklerin ateşe karşılık verdiği, "karadan ve havadan" birkaç silahlı kişiyi "etkisiz hale getirdiği" öne sürüldü. Suriye'nin güneyindeki silah varlığının İsrail için tehdit oluşturduğu iddia edildi.

"MESAJIMIZ TÜRKİYE'YEDİR"

Saldırılar sonrası The Jerusalem Post'a konuşan İsrailli üst düzey yetkili, bu saldırıların esas amacının " Türkiye'ye mesaj vermek" olduğunu söyledi.

Yetkili, "Suriye'de askeri üs kurmayın ve İsrail'in ülke semalarındaki faaliyetlerine müdahale etmeyin." mesajının verildiğini kaydetti.

"T4 ÜSSÜ TÜRKİYE'YE VERİLECEK" İDDİASI

İsrail geçtiğimiz günlerde, Suriye'deki T4 hava üssüne saldırı düzenlemişti. Bu saldırıdan önce, Suriye'deki yeni yönetimin bu üssün kullanımını Türkiye'ye vereceği iddia edilmişti. Ankara'nın bu üsse jetler, hava savunma sistemleri ve İHA'lar konuşlandıracağı öne sürülmüştü. Bu iddialar hakkında ne Suriye ne de Türkiye tarafından bir yalanlama ya da doğrulama yapılmamıştı.

TÜRKİYE'DEN YANIT

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemediğini söyledi. Bakan Fidan, İsrail saldırılarının Suriye'nin yeni hükümetinin, DAEŞ terör örgütü ve diğer tehditleri caydırma yeteneğini zayıflattığını ifade etti. İsrail'in Suriye'deki eylemlerinin gelecekte bölgesel istikrarsızlığa yol açtığını belirten Fidan, "Suriye İsrail ile belirli anlaşmalar yapmak istiyorsa bu onların işidir" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıÖmer:

İsrail'e Hakan Fidan'dan çok sert açıklama, İsrail'le karşı karşıya gelmek istemiyoruz.

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Komedi.... ancak kınama var

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Haber YorumlarıÖmer:

Kınamakla olmaz bu işler.

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Haber Yorumlarıkürşat taşdemir:

İSRAİL'LE YÜZ YÜZE GELMEYECEKSENİZ SURİYE'DE NE İŞİNİZ VAR DEMEZLER Mİ ADAMA

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Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıKızıl:

Biz karşı karşıya gelmek istiyoruz. Fidan istemiyor olabilir. Onların kümesindeki tavuklarını bile horozlarımıza öptürmessek insan değiliz.

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Haber Yorumlarıisa yatar:

Müşrikler ve kâfirler iyi anlaşırlar

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Haber YorumlarıDağıstan:

İsrail, Suriye'de Türkiye'nin faaliyetlerinden rahatsızmış. Gzö dağı ondan verilmişmişmiş Bırakın yahu , hürmüz dağında ? etraftadi ülkeleri gözetleyen radar üssü kurdu israil. hangi uçak hava sahasını ihlal ederse indirir. Daha ne göz dağı

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Haber Yorumlarıfaruk yuce:

Türkiye kurulduğundan beri hiç bir ülkeye tek mermi atamamış bir ülkedir. Siz kim İsrail e kafa tutmak kim ? Adamlar iki günde bitirir bizi. Gerçekçi olalım. Türkiye gücünü ancak gariban vatandaşa gösterir. Pehhh.

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

korkakca bir açıklama.. Fidana yakışmadı

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Haber YorumlarıMengele:

Zaten israil ile karsi karsiya gelemeyiz buna cesaret ister yürek ister

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