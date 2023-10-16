Türkiye, Libya'ya yardım malzemesi gönderdi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinden etkilenen Libya'ya, TCG Bayraktar gemisi ile insani yardım malzemesi gönderildiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinden etkilenen Libya'ya, TCG Bayraktar gemisi ile insani yardım malzemesi gönderildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sel felaketinden etkilenen dost ve kardeş ülke Libya'ya yardım faaliyetlerine devam ediyoruz. TCG Bayraktar amfibi gemimiz, İzmir Alsancak Limanı'ndan aldığı insani yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırdı" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya