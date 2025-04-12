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Türkiye, güney Asya ülkesine savaş gemisi hibe ediyor

Türkiye, güney Asya ülkesine savaş gemisi hibe ediyor
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Türkiye'nin, Maldivler'in savunma altyapısının geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla TCG VOLKAN hücumbotunu Maldivlere hibe edeceği öğrenildi. Ayrıca, gemide görev yapacak Maldivli personelin eğitimleri Türkiye'de başladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Doğan Sınıfı Hücumbotu TCG VOLKAN'ın hibeye hazırlığı kapsamında; bakım ve onarım çalışmaları İstanbul Tersanesi Komutanlığında yapıldı.

Hücumbotun Maldivler'e transferinin ise havuzlu taşıma gemisi ile haziran ayına kadar yapılması planlanıyor. Hücumbot, Maldivler'e ulaşmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gönderilecek ekip tarafından faal hale getirilecek.

GÖREV YAPAN PERSONEL DE TÜRKİYE'DE EĞİTİLECEK

TCG VOLKAN'ın hibe işlemlerinin temmuzda tamamlanması öngörülüyor. Hibenin ardından gemide görev yapacak Maldivli personelin 9 Mayıs'a kadar sürecek eğitimleri ise Türkiye'de başladı.

Geminin Maldivler'de faal hale getirilmesi sonrasında da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından oluşturulacak eğitici ekibin tüm gemi mürettebatına 2 hafta süreyle eğitim vermesi planlanıyor.

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Kaynak: ANKA / Dünya
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Halki aclik cekiyor kendileri ona buna halkin paralarini peskes cekiyor kim saldiracak ta maldivler kendisini koruyacak ada ulkesine amerika mi ingikteremi o bir gemi ile bu guclere karsi mi koyacaklar akil iste laf olsun padisahim

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Dolar bulacam diye kapı kapı dolaşan bir ülkenin romantik hareketleri

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Belki zenginlerimize yarar, tatile giden Türk zenginlerine indirim yaparlar

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Haber YorumlarıA B:

Peki Maldivler ne vaad ediyor Türk halkına ömür boyu bedava tatil mi yoksa

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Haber YorumlarıHasan Kasapoğlu:

Türkiye 45 ülkeye yardım etmiş inşallah bizim ülkemize de birgün sıra gelir

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Birazda para yardımı yapında dron alsınlar

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Haber YorumlarıAli Desidero:

Ayranı yok içmeye, hucum botla gider maldive tatile

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Haber YorumlarıSamet Demir:

bir gün gelecek o botun yokluğunu bile hatırlayacağız ne yazık ki

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Haber YorumlarıYusuf Kanat:

kim bu adam kimin malını kime ediyor birinin bu adama dur demesi lazım olan aklımızı bize kaybettirecek

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Haber Yorumlarıc6bzhrwptv:

Helal olsun, Türkiye’nin dostu olmak herkese nasip olmaz.

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