Trump, Venezuelalı muhalif lider Machado'yu kabul edecek

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın 15 Ocak Perşembe günü Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado'yu kabul edeceğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerikan medyasına yansıyan ABD Başkanı Donald Trump ve Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado'nun görüşmesi iddiasını doğruladı. Leavitt, Trump'ın, 15 Ocak Perşembe günü Venezuelalı muhalif lider Machado ile Beyaz Saray'da bir araya geleceğini belirtti.