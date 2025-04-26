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Rüşvet anı kamerada

Trump ve Zelenskiy, Papa Franciscus'un Cenaze Töreni Öncesinde Bir Araya Geldi

Trump ve Zelenskiy, Papa Franciscus'un Cenaze Töreni Öncesinde Bir Araya Geldi
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ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Papa Franciscus'un cenaze töreninden önce 'çok verimli' bir görüşme gerçekleştirdi. Daha fazla ayrıntı ilerleyen günlerde açıklanacak.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Papa Franciscus'un cenaze töreninden önce bir araya geldi.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Papa Franciscus'un cenaze töreninden önce 'çok verimli' bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi. Cheung, "Görüşmeyle ilgili daha fazla ayrıntı ilerleyen günlerde açıklanacak" dedi.

Ukrayna liderinin sözcüsü Sergey Nikiforov da görüşmenin gerçekleştiğini açıklayarak törenden sonra başka bir görüşmenin beklenmediğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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