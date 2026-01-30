Haberler

Trump ve Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum arasında telefon görüşmesi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaret konularını ele aldı. Her iki lider de görüşmeyi olumlu değerlendirerek, ikili ilişkilerin güçlenmesi için işbirliğinin devam etmesi gerektiğini vurguladılar.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile telefonda görüştü. Görüşmede; sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaret konuları ele alındı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump, Meksika lideri Sheinbaum ile 'çok verimli' bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Görüşmenin her iki ülke için de son derece olumlu geçtiğini vurgulayan Trump, "Görüşmenin büyük bir kısmı sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığının durdurulması ve ticaret konularına odaklandı" ifadelerini kullandı.

İkili temasların süreceği mesajını veren Trump, "Yakında tekrar konuşacağız ve nihayetinde ülkelerimizde karşılıklı toplantılar ayarlayacağız. Meksika'nın harika ve son derece zeki bir lideri var; bunun için çok mutlu olmalılar" değerlendirmesinde bulundu.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum ise görüşmeyi 'üretken ve samimi' olarak nitelendirdi. Ticari konularda ve ikili ilişkilerde ilerleme kaydettiklerini belirten Sheinbaum, her iki tarafın ekiplerinin ortak çalışmaya devam etmesi konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

Sheinbaum ayrıca, "Washington'a yaptığım son ziyarette tanıştığım eşi Melania'ya da selamlarımı iletme fırsatı buldum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500

