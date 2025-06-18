Trump ve Netanyahu'dan Gizemli Telefon Görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında bir telefon görüşmesinin gerçekleştiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda görüştü. Beyaz Saray, Trump ile Netanyahu'nun telefon görüşmesi yaptığını teyit etti fakat görüşmenin detayına girilmedi.

İsrail'in, İran'a düzenlediği saldırıya ABD'nin katılıp katılmayacağına dair soruların gündeme geldiği görüşmeyle ilgili İsrail ve ABD tarafından açıklama yapılmadı. Öte yandan, dün Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibini toplayan Trump, İsrail-İran gerilimine ilişkin bir açıklama yapmadı.