Trump'tan yeni Gazze mesajı: Anlaşmayı yapın ve rehineleri geri alın

Trump'tan yeni Gazze mesajı: Anlaşmayı yapın ve rehineleri geri alın
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Yakın zamanda Gazze'de ateşkesin sağlanabileceğinin sinyali veren ABD Başkanı Donald Trump'tan bugün yeni bir mesaj daha geldi. Trump "Gazze'de anlaşmayı yapın ve rehineleri geri alın" ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü bombardımanlarda ölü sayısı 56 bin 331'e, yaralı sayısı ise 132 bin 632'ye ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, sadece son 24 saatte 72 kişinin hayatını kaybettiğini, 174 kişinin de yaralandığını açıkladı.

TRUMP SİNYALİ VERMİŞTİ

Gazze'ye yönelik kanlı saldırılar sürerken ateşkes yeniden gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump Gazze'de ateşkesin yakın zamanda olabileceğinin sinyalini vermişti.

"GAZZE'DE ANLAŞMAYI YAPIN"

Trump sosyal medya hesabından bugün yaptığı son paylaşımda "Gazze'de anlaşmayı yapın ve rehineleri geri alın" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Ruanda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki 30 yıllık savaşın sona ermesi dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşmuştu.

Gazze'de ateşkesin ne kadar yakın olduğu sorusuna Trump, "Gazze'de yaşanan durum korkunç ve önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanacağını düşünüyorum" yanıtını vermişti.

Trump, Gazze'de ateşkes meselesinin kendisine "sık sık sorulduğunu" belirterek, "Az önce konuya dahil olan bazı kişilerle görüştüm" ifadesini kullanmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Peki "RECEP" ne yapıyor ?.... 28-Ekim-2023'te İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi'nde Türkiye'deki Müslümanları "ALDATMAK, UYUTMAK" için İsrail'e "BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ" diyerek KİM YALAN SÖYLEDİ ?.... 11-Aralık-2024'te, yine, Türkiye'deki Müslümanları "ALDATMAK, UYUTMAK" için kim "SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SALDIRAN HERKES KARŞISINDA SURİYE HALKIYLA BİRLİKTE BİZİ DE BULACAKTIR" diye yalan söyledi ?.... Hangi "YALAN MAKİNASI" ?..... İsrail ordusu, başkent Şam'ın 25 kilometre güneyinde !

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