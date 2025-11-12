Trump'tan Netanyahu'ya Aff İsteği

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndererek, yolsuzluk davalarıyla karşı karşıya olan Başbakan Benjamin Netanyahu'nun affedilmesini istedi. Trump, davanın siyasi ve haksız bir kovuşturma olduğunu savunurken, Netanyahu süreci "sol kanadın cadı avı" olarak nitelendirdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Ofisi'nden bugün yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Herzog'a, uzun süredir yolsuzluk davasıyla karşı karşıya olan İsrail Başbakan Benjamin Netanyahu'nun affedilmesini isteyen bir mektup gönderdiğini duyurdu.

Açıklamaya göre Trump mektubunda, "İsrail adalet sisteminin bağımsızlığı ve gerekliliklerine kesinlikle saygı duyuyorum, ancak uzun süredir benimle birlikte, İsrail'in çok zorlu rakibi İran da dahil olmak üzere mücadele eden Bibi'ye karşı açılan bu davanın siyasi ve haksız bir kovuşturma olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, daha önce de ekim ayında İsrail'i ziyaret ettiğinde, Knesset'te yaptığı konuşmada, Herzog'dan Netanyahu'yu affetmesini istemişti.

Netanyahu, hakkındaki suçlamaları reddederek, yaşadığı hukuki süreci, "seçilmiş bir sağcı lideri devirmeyi amaçlayan sol kanadın cadı avı" olarak nitelendirdi.