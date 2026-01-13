Haberler

Trump: Protestolara devam edin, yardım yolda

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı protestoculara 'protesto etmeye devam edin' diyerek destek verdi ve şiddet uygulayanların kayıt altına alınmasını istedi. Tahran yönetimiyle görüşmeleri sona erdirdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı göstericilere 'protesto etmeye devam edin' çağrısında bulunarak, "Yardım yolda" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İranlı protestoculara seslenerek, "İranlı vatanseverler, protestolara devam edin, kurumlarınızı ele geçirin" ifadelerini kullandı.

Protestoculara yönelik şiddet uygulayanların kayıt altına alınmasını isteyen Trump, "Katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Onlar büyük bir bedel ödeyecek" dedi.

Protestoculara yönelik şiddet sona erene kadar Tahran yönetimiyle masaya oturmayacağını belirten Trump, "Protestocuların anlamsızca öldürülmesi durana kadar İranlı yetkililerle olan tüm görüşmeleri iptal ettim" açıklamasında bulundu.

Trump paylaşımını, "Yardım yolda" sözleriyle bitirirken, kendi seçim sloganı olan 'MAGA'ya atıfta bulunarak 'MIGA' (Make Iran Great Again / İran'ı Yeniden Büyük Yapın) kısaltmasını kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
