Trump: İran nükleer silaha sahip olamaz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağını belirterek birinci önceliklerinin bu olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programına ilişkin değerlendirmede bulundu. Birinci önceliklerine dikkati çeken Trump, "Bir numaralı hedef, İran'ın hiçbir şekilde, hiçbir koşulda ve hiçbir formda nükleer silaha sahip olamamasıdır ve her zaman da öyle kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı