Trump'tan İran'a yeni tehdit: Hürmüz Boğazı'nı açın, yoksa salı günü cehennemi yaşayacaksınız

Trump'tan İran'a yeni tehdit: Hürmüz Boğazı'nı açın, yoksa salı günü cehennemi yaşayacaksınız
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sürdürüyor. Trump, Hürmüz Boğazı ile ilgili yaptığı açıklamada İran'ın altyapı tesislerini hedef alabileceğini belirterek, 'Boğaz'ı açmazsanız cehennemi yaşayacaksınız' ifadelerini kullandı.

Abd Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerine bir yenisini ekleyerek, "Salı günü İran'da hem 'Enerji Santrali Günü' hem de 'Köprü Günü' olacak. Şu lanet olası Boğaz'ı açın, yoksa cehennemi yaşayacaksınız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin sanal medya hesabından İran'ı hedef alan yeni bir açıklama yaptı. Paylaşımında İran'ın altyapı tesislerini hedef alacağı imasında bulunan Trump, "Salı günü İran'da hem 'Enerji Santrali Günü' hem de 'Köprü Günü' olacak. Bunun bir benzeri daha olmayacak! Şu lanet olası Boğaz'ı açın sizi çılgınlar, yoksa cehennemi yaşayacaksınız - sadece izleyin! Allah'a hamdolsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
