Trump'tan İran'a Nükleer Uyarı: Yeni Tesisler Yok Edilecek
ABD Başkanı Donald Trump, İran'da yeni nükleer tesisler inşa edilmesi durumunda bu tesislerin vurulacağına dair açıklamalarda bulundu. Daha önce yok edilen tesislerin yeniden faaliyete geçirilmesinin zaman alacağını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran topraklarında yeni nükleer tesisler inşa edilmesi durumunda, bu tesisleri vuracaklarını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'daki üç nükleer tesis tamamen yok edildi ve/veya imha edildi. Bunları yeniden faaliyete geçirmek yıllar alır ve eğer İran bu yönde bir adım atmak isterse, bu tesisleri yeniden kurmak yerine üç farklı yerde sıfırdan başlamak kendisi için çok daha avantajlı olurdu. Ancak eğer bunu yaparsa, o tesisler de yok edilecek" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya