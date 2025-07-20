Trump'tan İran'a Nükleer Uyarı: Yeni Tesisler Yok Edilecek

Trump'tan İran'a Nükleer Uyarı: Yeni Tesisler Yok Edilecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da yeni nükleer tesisler inşa edilmesi durumunda bu tesislerin vurulacağına dair açıklamalarda bulundu. Daha önce yok edilen tesislerin yeniden faaliyete geçirilmesinin zaman alacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran topraklarında yeni nükleer tesisler inşa edilmesi durumunda, bu tesisleri vuracaklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'daki üç nükleer tesis tamamen yok edildi ve/veya imha edildi. Bunları yeniden faaliyete geçirmek yıllar alır ve eğer İran bu yönde bir adım atmak isterse, bu tesisleri yeniden kurmak yerine üç farklı yerde sıfırdan başlamak kendisi için çok daha avantajlı olurdu. Ancak eğer bunu yaparsa, o tesisler de yok edilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin Gelecek Partisi'nden istifa etti

Gelecek Partisi'nde istifa depremi! İki milletvekili birden ayrıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan

Açık açık ifade ettiler: Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.