Trump: Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma süreci başlatılacak

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya oradan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacaklarını duyurdu. Ayrıca, İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini vurgulayarak, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD donanmasının 'Hürmüz Boğazı'na girmeye ya da oradan çıkmaya çalışan tüm gemileri abluka altına alma sürecini başlatacağını' bildirdi. Trump, "Donanmamıza, uluslararası sularda İran'a geçiş ücreti ödemiş her gemiyi tespit edip durdurma talimatı verdim. Yasa dışı bir geçiş ücreti ödeyen hiç kimse açık denizlerde güvenli geçişe sahip olmayacaktır. Aynı zamanda İranlıların boğazlara yerleştirdiği mayınları da yok etmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini vurgulayan Trump, "En başından itibaren yıllar önce de söylediğim gibi, İran asla nükleer bir silaha sahip olmayacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

