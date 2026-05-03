Trump: Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a karşı uygulanan deniz ablukasını 'bir bakıma korsanlık' olarak nitelendirirken, oyun oynamadıklarını söyledi. Trump, ABD Donanması'nın İran'a ait Touska gemisine el koymasını 'çok karlı bir iş' olarak tanımladı ve İran'ın 47 yıldır bölgede zorbalık yaptığını iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı etrafında ABD'nin uyguladığı abluka için "Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'nın Palm Beach şehrinde düzenlenen bir etkinlikte konuştu. ABD'nin İran'a karşı uyguladığı deniz ablukasına değinen Trump, "Okyanusun üzerinde büyük hoparlörlerle İran gemilerine 'silahı doğrulttuk, geminizi döndürün' diyoruz. Onlar da 'evet, İran'a geri dönüyoruz' diyorlar" ifadelilerini kullandı.

Trump, ABD Donanması'nın 19 Nisan'da İran'a ait 'Touska' adlı kargo gemisine el koyma olayıyla ilgili ise "Gemiyi ele geçirdik. Kargoyu ele geçirdik. Petrolü ele geçirdik. Çok karlı bir iş. Bunu yapacağımızı kim düşünürdü ki biz korsanlar gibiyiz. Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz. İran, Orta Doğu'da 47 yıldır herkesi eziyor ve zorbalık yapıyor. Şimdi radarları, liderleri kalmadı. Kiminle muhatap olacağımızı bilemiyoruz. Hiç kimsenin lider olmak istemediği tek ülke" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
