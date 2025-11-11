Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Görüşmesini Değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesine ilişkin, "Şara ile vakit geçirmek bir onurdu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Trump, görüşmede Orta Doğu'da barışın detaylarının değerlendirildiğini ve Şara'nın bunu desteklediğini belirterek, "Şara ile vakit geçirmek bir onurdu" ifadesini kullandı.

Trump, Şara ile tekrar görüşmek istediğinin kaydederek, Suriye'nin istikrarlı ve başarılı olmasının, bölgedeki tüm ülkeler için çok önemli olduğunu bildirdi.