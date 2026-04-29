ABD Başkanı Donald Trump, "Putin, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 'Artemis 2' ekibini Beyaz Saray'da kabul ederken, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 'çok iyi' bir telefon görüşmesi yaptığını söyleyerek, görüşmede ağırlıklı olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldıklarını bildirdi. Trump, "Çok uzun bir konuşma yaptık. Sanırım yakın zamanda bir çözüm bulacağız, bunu umuyorum. Bence o da bir çözüm bulunmasını istiyor ve bu iyi bir şey. Ukrayna, askeri olarak yenilmiş durumda. Bunu yalan haber medyasını okuyarak bilemezsiniz" diye konuştu.

Putin'in 'uranyum zenginleştirme' konusunda yardım önerisinde bulunduğunu belirten Trump, "Kendisine özellikle Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi süreciyle ilgilenmesini ve kısa süreli bir ateşkes önerdim. Bence bunu kabul edebilir. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapabilir. Açıklama yapmadı mı henüz?" ifadelerini kullandı.

Trump, Putin ile görüşmesinde, ABD-İran gerilimine de değindiklerini kaydederek, "Putin, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyor" dedi.

