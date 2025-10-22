Haberler

Trump: Putin ile Görüşmeyi İstemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılması planlanan zirvenin ertelendiğini belirterek, 'Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum' dedi. Trump, görüşmenin iptali hakkında detay vermekten kaçındı, Putin ile bir ateşkesin mümkün olduğuna inandığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le olası görüşmenin ertelenmesi ile ilgili, "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum" dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Budapeşte'de yapılması planlanan fakat askıya alındığı kaydedilen zirveye ilişkin soruya Trump, "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum" yanıtını verdi.

Putin ile görüşmeyi neden iptal ettiğiyle ilgili soruyu ise Trump, "Ben bir şey söylemedim. Öyle olacağını söylemedim. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Önümüzdeki 2 gün içinde ne yapacağımız konusunda size bilgi vereceğiz" diye yanıtladı.

ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda halen bir ateşkesin mümkün olduğuna inandığını da belirtti.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin'den de olası görüşmeye dair açıklama yapıldı. Putin'in ekonomi ve yatırım temsilcisi Kirill Dmitriev, görüşme için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Dimitri Peskov da görüşmenin iptaline ilişkin, "Zamanı belirlenmemiş olan bir şey iptal edilemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
