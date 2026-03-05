Haberler

Trump: Mücteba Hamaney kabul edilemez, bu atamaya ben de dahil olmalıyım

Güncelleme:
- Trump: "Bu atamaya ben de dahil olmalıyım"

WASHINGTON (İHA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'da yeni dini liderin seçimine dahil olmak istediğini belirterek, "Venezuela'da Delcy (Rodriguez) örneğinde olduğu gibi, bu atamaya ben de dahil olmalıyım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına İran'daki yeni dini lider seçimine dair açıklamalarda bulundu. Trump, Venezuela'da olduğu gibi İran'ın bir sonraki liderinin seçimine kişisel olarak dahil olması gerektiğini söyledi.

ABD-İsrail saldırılarında öldürülen dini lider Ali Hamaney'in yerine oğlu Mücteba Hamaney'in geçmesinin kendileri için "kabul edilemez" olduğunu ifade eden Trump, "Zamanlarını boşa harcıyorlar. Hamaney'in oğlu önemsiz birisi. Venezuela'da Delcy (Rodriguez) örneğinde olduğu gibi, bu atamaya ben de dahil olmalıyım" dedi.

Mücteba Hamaney'in yeni dini lider seçilmesi halinde bunun ABD'yi "beş yıl içinde" yeniden savaşa sürükleyeceğini iddia eden Trump, "Hamaney'in oğlu benim için kabul edilemez. İran'a uyum ve barış getirecek birini istiyoruz" dedi.



