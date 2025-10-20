Haberler

Trump, Mark Savaya'yı Irak'a Özel Temsilci Olarak Atadı

Trump, Mark Savaya'yı Irak'a Özel Temsilci Olarak Atadı
ABD Başkanı Donald Trump, Mark Savaya'yı Irak özel temsilcisi olarak atadığını duyurdu. Trump, Savaya'nın Irak-ABD ilişkileri konusundaki bilgisinin Amerikan halkının çıkarlarını ilerleteceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Mark Savaya'yı Irak'a özel temsilci olarak atadığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mark Savaya'yı, Irak özel temsilcisi olarak atadığını belirtti. Trump paylaşımında, "Mark'ın Irak-ABD ilişkileri konusundaki derin bilgisi ve bölgedeki bağlantıları, Amerikan halkının çıkarlarının ilerlemesine yardımcı olacaktır" ifadesini kullandı.

Trump, Savaya'nın Michigan eyaletinde başkanlık seçim kampanyasında görev aldığını ve Amerikalı Müslümanlardan oy toplamasına yardımcı olduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya


