Trump, Maduro ile Görüşmeye Açık Olduğunu Belirtti

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın kısa süre önce yabancı terör örgütü lideri olarak tanıdığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yla konuşmaya açık olduğunu söyledi. ABD Başkanı "Kolay yoldan yapabiliyorsak ne ala. Zor yoldan yapmak gerekiyorsa o da olur" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü tatili için Washington DC'den Florida'ya giderken başkanlık uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump'a, Maduro ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine "Bakacağız, ama değerlendiriyoruz" dedi, Washington'ın kısa süre önce yabancı terör örgütü lideri olarak tanıdığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yla konuşmaya açık olduğunu söyledi.

Washinton'ın Maduro'yu yabancı terör örgütü lideri olarak tanımasına rağmen neden hala görüşmek istediği sorulduğunda ABD Başkanı, "Eğer hayat kurtarabilirsek, eğer bir şeyleri kolay yoldan yapabiliyorsak ne ala. Zor yoldan yapmak gerekiyorsa o da olur" ifadelerini kullandı.

Olası görüşmeler için hedefinin ne olduğu sorulan Trump "Muhtemelen hedefin ne olduğunu biliyorsunuzdur" sözleriyle bunun açık olduğunu olduğunu ima etti.

"Çok fazla sorun yarattılar ve milyonlarca insanı ülkemize gönderdiler" diyen ABD Başkanı, Venezuela'nın, "Uyuşturucu satıcılarını, uyuşturucu baronlarını, hapishane kaçkınlarını' ABD gönderdiğini" savundu.

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim, Trump'ın ağustos ayında uyuşturucu kartellerine saldırmak ve uyuşturucu kaçakçılığı güzergahlarını durdurmak gerekçesiyle Karayipler denizinde asker konuşlandırma emri vermesinden bu yana artıyor. Caracas yönetimi ise asıl hedefin, rejim değişikliği olduğunu savunuyor. Eylül başından bu yana ABD ordusu, uyuşturucu yüklü olduğunu iddia ettiği gemilere yönelik toplam 21 saldırı düzenledi; bu saldırılarda 83 kişi öldü.